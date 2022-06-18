Американцы оценили ответ Путина на слова Байдена об инфляции в США

Пользователи Twitter поддержали ответ Путина на слова Байдена о виновнике инфляции в США

Американские пользователи социальной сети Twitter оценили ответ президента России Владимира Путина на слова президента США Джо Байдена об инфляции.

В частности, юзер под ником ElectionWiz привел цитату российского лидера с Петербургского международного экономического форума: «Концепция "путинской инфляции" на Западе рассчитана на тех, кто не умеет читать и писать». Комментаторы поддержали данное высказывание.

«Я называю их неграмотными. Путин не ошибается», — заявил @kylenabecker. «[Он] только что описал четверть [населения] Америки», — считает @ThatDude3210. «Он имел в виду демократов», — уточнил @KabulFiasco. «Итак, Джо Байден» — написал пользователь с ником @psychotronna.

Ранее Джо Байден объяснил рекордный рост цен в стране «путинским подорожанием». В ответ на это политический обозреватель Джимми Дор заявил, что к ослаблению доллара и росту цен приводит именно политика главы Белого дома, а не действия Москвы.