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Евросоюзу предрекли непростые изменения в случае присоединения Украины

Politico: Евросоюз ожидают непростые изменения при присоединении Украины

Фото: Yves Herman / Reuters

Решение Еврокомиссии предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский союз (ЕС) может быть чревато серьезными последствиями для самого союза. Об этом пишут обозреватели Politico Дэвид Херзенхорн и Эндрю Грей.

Авторы статьи опасаются, что при получении Украиной статуса страны-члена ЕС режим Киева будет иметь крепкие позиции в Европарламенте. Они предрекли непростые изменения в ЕС.

«Относительно большое население Украины — более 40 миллионов человек — может коренным образом изменить баланс сил в процессе принятия решений ЕС», — утверждают обозреватели. Они процитировали слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая заявила, что Украину ждет долгий и трудный путь со многими условиями.

Еврокомиссия официально порекомендовала предоставить Украине статус кандидата в ЕС. Вместе с тем союз выдвинул Киеву ряд условий в области соблюдения верховенства закона и борьбы с коррупцией, которые необходимо выполнить даже после получения статуса страны-члена ЕС.

Зеленский в ответ на решение ЕК назвал это событие историческим, подчеркнув, что этот шаг приблизит победу Украины. Он поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен и представителей Еврокомиссии.

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Анастасия Шейкина
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