В Японии раскрыли реакцию Запада на требования Украины о поставках оружия

Asahi Shimbun: западные страны начинают уставать от требований Киева поставлять оружие

Западные страны начинают уставать от требований Украины по поставкам оружия. Об этом пишет Asahi Shimbun.

В материале японского издания говорится о том, что Киев в последнее время все чаще поднимает вопрос о недостаточной поддержке со стороны США и других стран Запада. Отмечается, что украинские власти все настойчивее просят об увеличении военных поставок. Так, в Asahi Shimbun напомнили о словах заместителя министра обороны Украина Анны Маляр о том, что Киев получил от западных партнеров только малую часть необходимого ему оружия.

Ранее Маляр заявила, что западные страны поставили только 10 процентов от необходимого Украине оружия. «Сколько бы усилий ни прилагала Украина, но без помощи Запада мы не сможем выиграть войну. От того, что заявляла Украина, из того, что нам нужно, мы получили только 10 процентов», — заключила заместитель министра обороны.