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Елизавета II впервые за 70 лет пропустила королевские скачки

Елизавета II не смогла присутствовать на скачках в Аскоте из-за проблем с передвижением

Фото: Steve Parsons / Reuters

Королева Великобритании и королевств Содружества из Виндзорской династии Елизавета Вторая впервые пропустила ежегодные Королевские скачки в Аскоте из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает Sky News.

Королевские скачки Royal Ascot проводятся с 1711 года на ипподроме графства Беркшир и являются одним из главных светских событий в Великобритании. Ежегодно все члены британской королевской семьи и сотни тысяч англичан, любящих конный спорт, посещают это мероприятие.

Королева Елизавета II, которая является постоянной гостей скачек, в этом году не смогла присутствовать на них «из-за проблем с передвижением». Однако на скачки прибыли другие члены королевской семью, включая принца Уэльского Чарльза с супругой герцогиней Корнуолльской Камиллой, принцессу Анну, а также Кейт Миддлтон с принцем Уильямом.

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Елена Матвиенко
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