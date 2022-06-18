Елизавета II впервые за 70 лет пропустила королевские скачки

Елизавета II не смогла присутствовать на скачках в Аскоте из-за проблем с передвижением

Королева Великобритании и королевств Содружества из Виндзорской династии Елизавета Вторая впервые пропустила ежегодные Королевские скачки в Аскоте из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает Sky News.

Королевские скачки Royal Ascot проводятся с 1711 года на ипподроме графства Беркшир и являются одним из главных светских событий в Великобритании. Ежегодно все члены британской королевской семьи и сотни тысяч англичан, любящих конный спорт, посещают это мероприятие.

Королева Елизавета II, которая является постоянной гостей скачек, в этом году не смогла присутствовать на них «из-за проблем с передвижением». Однако на скачки прибыли другие члены королевской семью, включая принца Уэльского Чарльза с супругой герцогиней Корнуолльской Камиллой, принцессу Анну, а также Кейт Миддлтон с принцем Уильямом.

Ранее Елизавета II стала вторым самым долгоправящим монархом в истории. В сентябре 2015 года Елизавета II превзошла рекорд королевы Виктории (1819-1901) по продолжительности пребывания на троне.