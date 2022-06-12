Елизавета II поднялась в списке самых долго правящих монархов

Королева Великобритании Елизавета II стала вторым самым долго правящим монархом в истории

Королева Великобритании Елизавета II стала вторым самым долго правящим монархом в истории. Об этом сообщает в воскресенье, 12 июня, телеканал Sky News.

Британская королева обошла в списке короля Таиланда Пумипона Адульядета (Рама IX), который правил с 1927 по 2016 год — 70 лет и 126 дней. До абсолютного рекорда Елизавете II остается чуть менее двух лет.

На данный момент лидером списка признан французский король Людовик XIV (1638-1715). Он правил 72 года и 110 дней.

В сентябре 2015 года Елизавета II превзошла рекорд королевы Виктории (1819-1901) по продолжительности пребывания на троне. Ее Величество также принадлежит к старейшей из действующих глав государств.

Ранее британская королева рассказала, что «глубоко тронута» празднованиями 70-летнего юбилея ее правления. Она была польщена и глубоко тронута тем, как много людей вышли на улицы, чтобы отметить ее платиновый юбилей.

Торжества по случаю платинового юбилея правления Елизаветы II проходили в Великобритании с 2 по 5 июня. В эти дни во время официальных мероприятий в центре Лондона собирались десятки тысяч человек, а в магазинах, пабах, ресторанах и на балконах домов были вывешены флаги и портреты королевы.

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