Елизавета II оценила массовые празднования юбилея ее правления

Елизавета II заявила, что «глубоко тронута» празднованиями 70-летнего юбилея ее правления

Королева Великобритании Елизавета II оценила массовые празднования 70-летнего юбилея ее правления, прошедшие по всей стране на минувших выходных. The Guardian.

Монарх подчеркнула, что польщена и глубоко тронута тем, как много людей вышли на улицы, чтобы отметить ее платиновый юбилей. «Хотя я не могла посетить все мероприятия лично, мое сердце со всеми вами. Я остаюсь привержена служению вам в меру своих возможностей при поддержке семьи», — заявила 96-летняя Елизавета II.

Она также добавила, что «была вдохновлена добротой, радостью и близостью, которые были столь очевидны последние дни».

Торжества по случаю платинового юбилея правления Елизаветы II проходили в Великобритании с 2 по 5 июня. В эти дни во время официальных мероприятий в центре Лондона собирались десятки тысяч человек, а в магазинах, пабах, ресторанах и на балконах домов были вывешены флаги и портреты королевы.

Ранее сообщалось, что Елизавета II пропустит 3 июня службу по случаю 70-летнего юбилея ее правления из-за дискомфорта, который она испытала в первый день празднований.

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