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Россиянин получил срок за убийство оскорбившей его родственницу сожительницы

В Архангельской области зарезавшему сожительницу 62-летнему россиянину дали 6 лет колонии

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Архангельской области 62-летнего россиянина приговорили к шести годам колонии строгого режима за зарезанную 60-летнюю сожительницу. Об этом в субботу, 18 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в ночь на 2 марта в частном доме села Шеговары пара пенсионеров распивала алкоголь. В ходе застолья между ними произошла ссора, закончившаяся взаимными претензиями и оскорблениями. В какой-то момент пьяный мужчина схватил нож и вонзил его в грудь сожительницы. Жертва преступления скончалась на месте. Оказавшись в руках силовиков он пояснил, что совершил преступление, поскольку погибшая оскорбила его родственницу.

СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

14 июня сообщалось, что в Новороссийске 25-летний местный житель пойдет под суд по обвинению в совершении двойного убийства и покушении на убийство 14-летнего подростка.

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Владимир Седов
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