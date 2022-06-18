В Британии заявили об усталости мира от украинского кризиса

Премьер Британии Джонсон заявил об усталости мира от темы Украины

В мире начинает зарождаться усталость от темы украинского кризиса. С таким заявлением выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в эфире телеканала Sky News, его слова приводит ТАСС.

«Мы обеспокоены тем, что по всему миру начинает появляться небольшая усталость от [темы] Украины, но нужно понимать, что украинцы серьезно страдают, в том числе на востоке [страны]», — заметил политик, заверив, что Лондон будет продолжать оказывать поддержку Киеву.

Джонсон также подчеркнул, что Вооруженные силы (ВС) России постепенно «продвигаются вперед» и сейчас Соединенному Королевству особенно важно продемонстрировать, что Украина «может победить и победит».

Премьер Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 17 июня. В ходе переговоров британский премьер пообещал, что Лондон будет оказывать Киеву стратегическую помощь в виде денег и поставок тяжелого вооружения, чтобы у украинской армии была возможность вернуть территорию, которая сейчас занята российскими войсками.

Позже стало известно, что поездка вызвала недовольство у некоторых однопартийцев Джонсона, поскольку он должен был выступить на конференции консерваторов в городе Донкастер, однако резко изменил свои планы.