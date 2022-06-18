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Стало известно о недовольстве однопартийцев Джонсона его поездкой в Киев

Spectator сообщил о недовольстве однопартийцев Бориса Джонсона его поездкой в Киев

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Некоторые однопартийцы премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона остались недовольны его поездкой в Киев. Об этом сообщил британский журнал The Spectator.

Отмечается, что в пятницу, 17 июня, Джонсон должен был выступить на конференции консерваторов в городе Донкастер. Однако в последний момент политик принял решение вместо запланированного мероприятия отправиться на Украину. Некоторые члены партии сочли такой выбор пренебрежением.

В то же время, отмечает издание, некоторые однопартийцы поддержали Джонсона. В частности, консерватор Бен Хаучен отметил, что конфликт России и Украины «абсолютно важнее, чем участие премьер-министра в конференции».

Во время своего визита в Киев Борис Джонсон встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе переговоров британский премьер пообещал, что Лондон будет оказывать Киеву стратегическую помощь в виде денег и поставок тяжелого вооружения, чтобы у украинской армии была возможность вернуть территорию, которая сейчас занята российскими войсками.

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Марина Совина
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