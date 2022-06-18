Во «ВКонтакте» появятся цифровые аватары

Социальная сеть «ВКонтакте» анонсировала виртуальные аватары Vmoji

В социальной сети «ВКонтакте» появится Vmoji — виртуальный аватар. Об этом стало известно из пресс-релиза соцсети.

Цифровой аватар пользователя будет создаваться с помощью технологий распознавания лиц и генеративных ML-моделей «ВКонтакте». Изображение человека будет распознано с фотографий, где видно лицо — юзер может загрузить фото, либо же сделать селфи. Vmoji будут доступны не только в соцсети, но и в других продуктах VK.

«Новый цифровой аватар — это первый шаг в построении виртуальной вселенной "ВКонтакте". Он станет проводником в новый мир и поможет стереть границы между людьми. Также в будущем аватар сможет заменить пользователя во время видеоконференций, если, к примеру, качество сети не позволяет передать видеоизображение. Вдобавок в виртуальной вселенной "ВКонтакте" появятся решения на базе технологий NFT», — рассказал технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь.

Ранее в версии «ВКонтакте» для компьютеров появилась одна из самых востребованных российскими пользователями функций — темная тема. Отмечается, что с пониженным контрастом и темным фоном юзерам будет удобно пользоваться нужными сервисами при слабой освещенности — смотреть видео, листать ленту или общаться в мессенджере.