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Рогозин обвинил западную космонавтику в движении к войне

Глава Роскосмоса Рогозин заявил, что западная космонавтика движется к войне

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обвинил западную космонавтику в движении в сторону войны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на интервью Рогозина телеканалу «Россия 24»

«Мы видим, куда в принципе мир западной космонавтики двигается — он идет в сторону войны», — заявил он.

Ранее глава госкорпорации заявил, что компании, представляющие американскую «частную космонавтику», являются подрядчиками Пентагона или агентами Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

Он также предупредил, что увлечение высокотехнологическими устройствами, зависящими от электричества, может поставить западную цивилизацию на колени. По его мнению, «в ближайшие 15 лет ведущие космические державы выведут в космос средства радиоэлектронной борьбы, способные "выключить одним щелчком" целые мегаполисы на Земле». По этой же причине, уверен он, не стоит полностью отказываться от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) в пользу электромобилей.

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Марина Совина
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