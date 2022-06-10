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Рогозин предупредил о ставящем на колени увлечении западной цивилизации

Рогозин предупредил, что отказ от ДВС поставит западную цивилизацию на колени

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Увлечение высокотехнологическими устройствами, зависящими от электричества, может поставить западную цивилизацию на колени. Об этом в своем Telegram-канале предупредил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По его мнению, «в ближайшие 15 лет ведущие космические державы под разным предлогом выведут в космос средства радиоэлектронной борьбы колоссальной мощности, способные "выключить одним щелчком" целые орбитальные группировки, а также мегаполисы на Земле». В этом контексте, согласно Рогозину, «технологическая "дикость" отдельных государств во время подобных электронных мегаконфликтов космических держав станет их уникальным преимуществом».

Глава госкорпорации уверен, что по этой же причине не стоит полностью отказываться от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) в пользу электромобилей.

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«Я, конечно, не против прогресса. Я просто уже взрослый и опытный человек и знаю нравы человеческие, особенно по ту сторону государственной границы. Потому просто предупреждаю о том, что увлечение "электрическим и электронным прогрессом" поставит западную цивилизацию на колени», — резюмировал он.

Ранее Рогозин заявил, что компании, представляющие американскую «частную космонавтику», являются подрядчиками Пентагона или агентами Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

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Иван Потапов
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