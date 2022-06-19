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Врач перечислила россиянкам требующие срочной проверки тестостерона признаки

Врач Потрясаева: женщинам следует проверить тестостерон при чрезмерной агрессивности

Фото: Shutterstock

Врач гинеколог-эндокринолог клиники «АБИА» Кристина Потрясаева перечислила 11 признаков, при которых россиянкам срочно нужно пройти обследование в клинике и оценить уровень тестостерона. Об этом она рассказала в беседе с изданием «Доктор Питер».

По словам врача, тестостерон — «архиважный гормон» женской гормональной системы. Он отвечает за уровень либидо, бодрость, хорошее настроение, помогает набирать мышечную массу, поддерживает здоровье костной ткани, работу сальных желез, а также регулирует менструальный цикл.

На слишком большое количество тестостерона в организме могут указывать следующие признаки: появление акне или его упорное течение, рост волос на теле по мужскому типу, повышенная жирность кожи и сальность волос, чрезмерная агрессивность, повышенное выпадение волос. Также о высоком содержании гормона говорит нарушение менструального цикла, состояние повышенной тревожности, депрессия и избыточная масса тела.

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«Все эти признаки вместе или их комбинация — это повод для посещения гинеколога и прохождения гормонального обследования», — говорится в материале и уточняется, что низкий уровень тестостерона также опасен. Для него типичны сильное снижение либидо, усталость и быстрая утомляемость.

Чтобы гормональная система работала без сбоев, специалист рекомендует ложиться спать до 23:00, а просыпаться в 7-8 утра, и потреблять полезные жиры (2 грамма на 1 килограмм массы тела) — это позволит соблюсти циркадные ритмы по синтезу гормонов. При возникновении сбоев медик призывает посетить врача, и сдать все рекомендованные анализы для последующей коррекции.

Ранее врач-эндокринолог Поляков рассказал о влиянии половых гормонов на набор веса. Он объяснил, что половые гормоны регулируют количество жировой ткани. У мужчин таким регулятором является тестостерон.

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Варвара Кошечкина
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