Россиянам назвали влияющие на набор веса гормоны

Врач-эндокринолог Поляков рассказал о влиянии половых гормонов на набор веса

Половые гормоны в организме человека влияют на набор и снижение веса. Такую роль гормонов назвал россиянам врач-эндокринолог Антон Поляков, его слова приводит News.ru.

Он объяснил, что половые гормоны регулируют количество жировой ткани. У мужчин таким регулятором является тестостерон.

«Это, в принципе, может быть неправильное соотношение тестостерона и эстрогена у женщин. Гормон стресса кортизол может способствовать преддиабетическому состоянию, способствовать набору веса, задержке жидкости, ожирению», — рассказал специалист.

По его словам, вес связан напрямую с проблемой психологического состояния, а также отношения к себе и к окружающему миру. Эксперт отметил, что биологически активные добавки могут быть полезны для похудения только в комплексном решении, а в первую очередь необходимо проводить психотерапию.

«Но если человек свое программное обеспечение в голове не меняет, то там идут очень быстрые откаты. Так что первичное здесь — психотерапия», — добавил Поляков.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева назвала неочевидные причины ожирения. По ее мнению, на вес может влиять генетика человека, разные проявления стресса, сон и биоритмы.