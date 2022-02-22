Россиянам назвали неочевидные признаки ожирения

Причин ожирения существует множество, но чаще всего это избыток калорий или их низкий расход. Об этом в беседе с «Известиями» рассказала врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева. При этом она пояснила, что есть и некоторые неочевидные признаки ожирения.

Прежде всего на развитие ожирения может влиять генетика человека. Если родители ребенка имеют сложности с весом, то, вероятнее всего, их ребенок также окажется склонен к данной проблеме. Помимо этого, генетика влияет на скорость метаболизма, аппетит и телосложение.

Михалева также заявила, что неочевидными признаками ожирения являются разные проявления стресса. В частности, «эмоциогенное переедание». Медик объяснила, что некоторые россияне неосознанно «заедают» стресс, что приводит к образованию лишнего жира.

Немаловажными факторами являются сон и биоритмы. Михалева отметила, что из-за пандемии многие россияне перешли на удаленную работу, что сказывается на режиме дня и сне, которые начинают смещаться. По словам эндокринолога, это важные показатели для здоровья и стройности человека: во время ночного сна в организме вырабатывается мелатонин, который является хронобиотиком, регулирующим биоритмы и активные вещества. Он, в частности, помогает и в выработке соматотропного гормона, который необходим для сжигания жира во время ночного сна. Помимо этого, он подавляет кортизол — гормон стресса. В связи с этим не стоит сбивать режим бодрствования, так как это также может привести к ожирению.

Кроме того, в зоне риска находятся те люди, кто начал контролировать свой вес и периодически соблюдать диеты. По мнению специалиста, соблюдение низкокалорийной диеты приводит к снижению обмена веществ и даже «приступу обжорства». По этой причине набор веса возвращается и может только усугубить проблемы с лишними килограммами.

Употребление алкоголя и калорийных напитков также чревато последствиями, отметила Михалева. В заключение она сказала, что это касается как соков, даже свежевыжатых, так и кофе с чаем. Алкоголь же сам по себе калорийный и также повышает аппетит.