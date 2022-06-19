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В США предложили Украине провозгласить нейтральный статус и признать Крым

Автор National Interest Пайн предложил Киеву объявить нейтральный статус и признать Крым

Фото: Reuters

Эксперт и бывший военный Дэвид Пайн в своей статье для американского журнала The National Interest предложил план для урегулирования ситуации вокруг Украины, включающий провозглашение нейтрального статуса страны и признание Крыма.

Автор материала предлагает свой план из 15 «наиболее реалистичных для Украины» пунктов. Он предполагает внесение поправок в конституцию Украины об объявлении нейтрального статуса, а ее независимость и суверенитет гарантировались бы постоянными членами Совбеза ООН. Вторым пунктом Киеву предлагается признать воссоединение Крыма с Россией и отказаться от всех намерений вернуть полуостров.

Следующим пунктом экс-офицер предлагает провести в сентябре референдум по вопросу о независимости в Донбассе под наблюдением ООН или других международных структур. Также план предполагает отказ Украины от связей с НАТО, в том числе тренировок и военных учений, поставок вооружений, запрет размещение сил альянса на территории, Москва же поддержит заявку Украины на вступление в Евросоюз (ЕС). США и ЕС должны предоставить экономическую помощь Украине, а Киев — восстановить дипотношения с Москвой, как и Россия со всеми странами НАТО.

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Кроме того, согласно плану, Украина должна уничтожить свои ударные системы и сократить группировку военных, стороны должны отказаться от требования репараций. План Пайна предполагает отмену всех антироссийских экономических санкций, возвращение конфискованного имущества, восстановление торговых отношений.

Также США и НАТО должны письменно гарантировать нерасширение альянса на восток за счет бывших советских республик или вдоль российских границ. В обмен на гарантии невступления Финляндии в НАТО Москва согласится на присоединение к альянсу Швеции, а также любой европейской страны, не граничащей с Россией, предлагает Пайн.

Последние пункты плана предполагают переговоры Москвы и НАТО о включении России в архитектуру безопасности Европы, продлении ДРСМД и дополнениях к ДОВСЕ, последующее соглашение к которому сократит количество военных баз в Европе. «В интересах национальной безопасности Соединенных Штатов стимулировать Россию и Украину к скорейшим переговорам по мирному соглашению», — заключил Пайн.

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта. По итогам встречи член российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры позволили российской стороне получить подтверждение намерений Украины отказаться от курса на вступление в НАТО. Киев также подтвердил свое согласие на нейтральный статус и пообещал пресекать пытки российских военнослужащих.

Ударная волна


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Марина Совина
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