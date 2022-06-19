Пушков предрек Евросоюзу раскол из-за Украины

Российский сенатор Пушков заявил, что вступление Украины в ЕС может развалить союз

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что вступление Украины в ЕС может развалить союз.

«Ряд стран Евросоюза будет голосовать против даже символического кандидатства Украины, то есть ЕС грозит раскол по этому вопросу. А единство ЕС для Брюсселя сохранить важнее, чем обрадовать [президента Украины Владимира] Зеленского», — отметил сенатор.

Ранее Пушков предупредил «увлеченных Украиной» европейских лидеров о том, что грядет куда более мощный и серьезный кризис, по сравнению с которым судьба отдаленных территорий на юго-востоке Европы для большинства европейцев перестанет иметь какое-либо значение.

Еврокомиссия официально порекомендовала предоставить Украине статус кандидата в ЕС. Вместе с тем союз выдвинул Киеву ряд условий в области соблюдения верховенства закона и борьбы с коррупцией, которые необходимо выполнить даже после получения статуса страны-члена ЕС.