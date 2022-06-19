Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Германии озвучили опасения по вступлению Украины в ЕС

Немецкая Junge Welt заявила, что Украина будет поглощать деньги Европы при вступлении в ЕС

Фото: Yves Herman / Reuters

В случае вступления Украины в Евросоюз (ЕС) Киев будет «поглощать» финансовую помощью европейских стран. О таких опасениях пишет немецкое издание Junge Welt.

В статье озвучили также версию о том, что коррупционные проблемы на Украине замедлят ее принятие в ЕС. «Пока западноевропейские инвесторы и экспортеры структурно уступают в армрестлинге глубоко укоренившимся местным олигархам, не будет выдающегося мотива, чтобы предложить Киеву членство в ЕС», — сказано в материале.

Ранее Европейская комиссия (ЕК) опубликовала постановление по заявке Украины на вступление в ЕС. Чтобы сохранить статус члена в ЕС, Украина должна провести ряд реформ. В их числе — продолжение судебной реформы и реализация реформы Конституционного суда. Кроме того, страна должна принять законы, препятствующие коррупции, олигархии, отмыванию денег. Украина также должна изменить законодательство о национальных меньшинствах.

17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский союз.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Шольц оценил политику Меркель по России
В Госдуме предложили сдавать экзамен на управление электросамокатом
Эмбер Херд заявила о молчании жертв Джонни Деппа
Назван срок сокращения телеканалов в России
Соперник боксера Бетербиева попал в больницу после поединка
Модный бренд Mango окончательно уйдет из России
В Германии озвучили опасения по вступлению Украины в ЕС
В Венесуэле разбился военный самолет
Стало известно о планах Эрдогана представить спецдокументы по Швеции и Финляндии
Молдавия запретила трансляцию российских новостных программ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.