Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинских взводов с гаубицами из США

Минобороны РФ сообщило об уничтожении четырех украинских взводов с гаубицами M777 из США

Российские войска высокоточными ракетами большой дальности уничтожили четыре украинских взвода с гаубицами M777 из США. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, передает ТАСС.

Кроме того, воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили четыре взвода украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» в районах Авдеевка, Керамик, Желанное. Всего оказались поражены 12 огневых позиций. По данным Конашенкова, всего за сутки удалось поразить 62 района живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российским оружием воздушного и наземного базирования были уничтожены технологические мощности по переработке нефти и хранилища топлива на Украине. Топливные хранилища ВСУ располагались в районах Кременчуга и Лисичанска и предназначались для снабжения украинской военной техники на Донбассе.