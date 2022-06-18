Минобороны заявило об уничтожении украинских топливных хранилищ

Минобороны отчиталось об ударах по хранилищам топлива ВСУ в Кременчуге и Лисичанске

Российским оружием воздушного и наземного базирования были уничтожены технологические мощности по переработке нефти и хранилища топлива на Украине. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, топливные хранилища Вооруженных сил Украины (ВСУ) располагались в районах Кременчуга и Лисичанска. Они, по утверждению Конашенкова, предназначались для снабжения украинской военной техники на Донбассе.

Минобороны также отчиталось о поражении 12 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений ВСУ. В частности, ракеты воздушного базирования нанесли удар по четырем взводам реактивных систем залпового огня «Град» в районах Авдеевки, Керамик и Желанное.

Накануне оборонное ведомство заявило об уничтожении штаба батальона «Азов» в Харьковской области. Российские военные также нанесли удары по 18 районам сосредоточения живой силы и 10 огневым позициям ВСУ.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Он назвал ее основной целью защиту жителей республик Донбасса. 17 июня глава государства заявил, что решение о проведении операции было вынужденным и трудным, но необходимым