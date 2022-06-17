Минобороны России заявило об уничтожении штаба «Азова»

Минобороны заявило об уничтожении высокоточным оружием штаба «Азова» в Харьковской области

Воздушно-космические силы России за сутки высокоточными ракетами уничтожили штаб батальона «Азов» в Харьковской области. Об этом в пятницу, 17 июня, журналистам заявил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, в районах населенных пунктов Спорное и Выемка Донецкой народной республики (ДНР) были уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, уточнил он.

По словам Конашенкова, российские военные также нанесли удары по 18-ти районам сосредоточения живой силы и 10-ти огневым позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Среди пораженных целей — шесть батарей реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».