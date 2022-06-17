Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны России заявило об уничтожении штаба «Азова»

Минобороны заявило об уничтожении высокоточным оружием штаба «Азова» в Харьковской области

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Воздушно-космические силы России за сутки высокоточными ракетами уничтожили штаб батальона «Азов» в Харьковской области. Об этом в пятницу, 17 июня, журналистам заявил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, в районах населенных пунктов Спорное и Выемка Донецкой народной республики (ДНР) были уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, уточнил он.

По словам Конашенкова, российские военные также нанесли удары по 18-ти районам сосредоточения живой силы и 10-ти огневым позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Среди пораженных целей — шесть батарей реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Минобороны России заявило об уничтожении штаба «Азова»
«Твой дом» заинтересовался фабриками и магазинами IKEA
Названа дата обсуждения в ЕС возможностей по экспорту зерна из Украины
Раскрыта причина мозгового тумана из-за COVID-19
Российский миллиардер порассуждал о препятствиях для российской экономики
ЕС не стал налаживать контакты с Россией ради решения кризиса с зерном
Российская авиация уничтожила два украинских ЗРК «Бук-М1» и «Оса-АКМ»
Минобороны доложило об уничтожении украинских РСЗО «Град»
Кадыров показал кадры допроса пленного бойца ВСУ
Зеленский призвал к объединению Европы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.