Водолазы нашли отверстия в борту запросившего помощи у берегов России сухогруза

Росморречфлот: водолазы нашли отверстия в борту сухогруза из Камеруна у берегов Туапсе

Водолазы наши отверстия в борту сухогруза под флагом Камеруна, который ранее попросил о помощи у берегов России в районе Туапсе. Об этом сообщили в Росморречфлоте, передает РИА Новости.

Там отметили, что в течение дня продолжались спасательные работы, производилась откачка воды и герметизация, заделывалась пробоина.

«Крен потихоньку уменьшается. Водолазы обнаружили отверстия в борту, докладывали об этом экипажу», — указали в Росморречфлоте.

Там добавили, что к аварийному сухогрузу подошло аварийно-спасательное судно «Демидов», оно готовится к швартовке к его борту. Работы продолжатся утром 20 июня в светлое время суток.

Вечером 18 июня сухогруз под флагом Камеруна у берегов российского города Туапсе попросил о помощи. На борту сухогруза находится экипаж из 28 человек, в составе которого граждане Грузии и Турции.

На время проведения работ порт Туапсе выделил буксир для откачки воды. В 21:00 капитан сухогруза попросил буксирами довести его до причала и поставить на мель.

