Оценена ситуация на попросившем о помощи иностранном сухогрузе у берегов Туапсе

Росморречфлот: ситуация на судне под флагом Камеруна у берегов Туапсе стабилизировалась

Росморречфлот оценил ситуацию на сухогрузе под флагом Камеруна, попросившем о помощи у берегов Туапсе из-за нарушения балластной системы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства сообщили, что ситуация на судне стабилизировалась, информации о том, что оно терпит бедствие, нет.

По уточненным данным, на борту сухогруза находится экипаж из 28 человек, в составе которого граждане Грузии и Турции.

«[Судно] стоит на мелководье, был крен. Рядом находится буксир, если потребуется помощь. На борту 28 человек: граждане Грузии и Турции. Ситуация пока стабильная, у нас нет данных, что [судно] терпит бедствие», — рассказали в пресс-службе Росморречфлота.

Ранее ТАСС со ссылкой на экстренные службы Краснодарского края сообщал, что сухогруз под флагом Камеруна у берегов российского города Туапсе попросил о помощи из-за нарушения балластной системы. Уточнялось, что корабль накренился на десять градусов.

На время проведения работ порт Туапсе выделил буксир для откачки воды. В 21:00 капитан сухогруза попросил буксирами довести его до причала и поставить на мель.