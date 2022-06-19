Лавров заявил о невозможности лишить Россию права голоса в мире

Глава МИД РФ Лавров заявил, что Вашингтон не сможет лишить Россию права голоса в мире

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон не сможет лишить Москву права голоса в международных делах. Об этом он сообщил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Трансляция велась на платформе «Смотрим».

Глава российского МИД заметил, что поставляя дополнительные партии вооружений на Украину Соединенные Штаты «добиваются того, о чем они объявили уже давно, что Россия должна знать свое место». По его словам, американским властям «прекрасно понятно», что у них не получится заставить Москву соблюдать изобретенные ими правила.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов назвал поставки вооружения Киеву путем к конфронтации Москвы и Вашингтона.

Российский дипломат отметил, что и в текущих обстоятельствах проявляется близорукость американцев. Он объяснил, что обуреваемые желанием нанести стратегическое поражение России американские элиты повышают ставки в эскалации напряженности и продолжают накачивать Украину оружием.