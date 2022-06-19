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Камерунский сухогруз у берегов России запросил спасательные работы

Камерунский сухогруз у берегов Туапсе запросил проведение аварийно-спасательных работ

Фото: Rodolfo Buhrer / Reuters

Сухогруз под флагом Камеруна, попросивший о помощи у берегов Туапсе из-за нарушения балластной системы, запросил проведение аварийно-спасательных работ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Росморречфлот.

«От агента m/v Lider Bulut поступило сообщение о поступлении воды в машинное отделение, причины поступления воды уточняются, подана заявка на проведение аварийно-спасательных работ силами Азово-Черноморского филиала ФГБУ "Морспасслужба"», — сообщили в ведомстве.

Вечером 18 июня сухогруз под флагом Камеруна у берегов российского города Туапсе попросил о помощи. На борту сухогруза находится экипаж из 28 человек, в составе которого граждане Грузии и Турции.

На время проведения работ порт Туапсе выделил буксир для откачки воды. В 21:00 капитан сухогруза попросил буксирами довести его до причала и поставить на мель.

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Варвара Кошечкина
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