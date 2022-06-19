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Бывший чемпион UFC поддержал отстраненных российских спортсменов

Экс-чемпион UFC Сехудо поддержал отстраненных россиян и призвал разделять спорт и политику

Фото: Jasen Vinlove-USA TODAY Sports / Reuters

Бывший американский боец смешанного стиля (MMA) Генри Сехудо поддержал отстраненных российских спортсменов. Он опубликовал пост в Twitter.

«Нам действительно необходимо разделять спорт и политику. Что бы ни случилось с миром, спорт помогает преодолеть разрыв», — отреагировал экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на решение кикбоксерского промоушена Glory расторгнуть контракты с российскими спортсменами. Он назвал происходящее откровенной дискриминацией. Сехудо сопроводил пост хэштегом #freerussianathletes (#свободуроссийскиматлетам).

Ранее американский промоушен Bellator отказался давать бойцам из России титульные поединки. «Bellator не то чтобы не хочет. Есть президент лиги Скотт Кокер, есть работники — вот они не против. Но люди, которым принадлежит Bellator, сказали, что не будут давать русским титульники», — объяснил российский боец Анатолий Токов.

1 марта глава UFC Дэйна Уайт озвучил позицию промоушена относительно российских спортсменов. Он подчеркнул, что в организации нацелены на проведение запланированных поединков с участием россиян. При этом глава UFC добавил, что ситуация крайне тяжелая.

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