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Австрийского теннисиста заподозрили в съемках порно

Австрийского теннисиста Тима заподозрили в съемках порно во время тренировки на корте

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Австрийского теннисиста Доминика Тима заподозрили в съемках порнографического видео. Об этом сообщает Eurosport.

28-летний спортсмен тренировался на территории теннисной академии в Трайскирхене и издавал громкие звуки, из-за чего соседи вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на корт и, разобравшись в ситуации, не стали прерывать занятия теннисиста.

«Людям не совсем понятно, звуки могут быть громкими и странными. Я тренировался без майки, все подумали — раз у меня хорошее тело, значит, мы снимаем порно», — прокомментировал инцидент Тим. Он добавил, что сталкивается с этим с детства, и это не первый раз, когда на него жалуются.

За карьеру Тим выиграл 17 титулов на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 2020 году австриец становился третьей ракеткой мира. В текущем рейтинге он занимает 352-е место.

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