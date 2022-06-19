Еще один голливудский актер встретился с украинскими беженцами

Голливудский актер Бен Стиллер приехал на границу с Украиной для встречи с беженцами

Голливудский актер и посол доброй воли ООН Бен Стиллер приехал в Польшу на границу с Украиной, чтобы встретиться с украинскими беженцами. Об этом сообщает РБК.

По словам актера, накануне Всемирного дня беженца 20 июня он захотел встретиться с семьями, на жизнь которых повлияли военные действия.

Ранее издание «Укринформ» сообщило, что в Сети появилось видео со Стиллером на центральной площади Львова возле памятника Тараса Шевченко.

В апреле американская актриса Анджелина Джоли приезжала во Львов, ее засняли в одном из городских кафе местные жители. Известно, что актриса занимается вопросами беженцев в ООН. После начала российской спецоперации на Украине Джоли заявила о стремлении оказывать всякое содействие украинцам, покинувшим дома.