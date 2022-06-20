В идее властей о мусоре увидели опасность для планеты

«Гринпис» выступил против включения сжигания отходов в тариф региональных операторов

Экологи российского отделения «Гринпис» увидели в идее властей о мусоре опасность для планеты. Специалисты выступили против законопроекта, который подразумевает включение инициатив по сжиганию отходов в тарифы региональных операторов. Об этом говорится на сайте организации.

В документе сказано, что сжигание топлива ради энергии планируют включить в ежемесячный тариф за «обращение с ТКО» и законно считать эту практику утилизацией. По прогнозам экспертов, это вытеснит раздельный сбор отходов, так как операторы будут заинтересованы в увеличении массы сырья для превращения в энергоресурсы.

Помимо этого, при сжигании отходов в атмосферу выделяются опасные для человека и окружающей среды ртуть, свинец и кадмий — тяжелые металлы, а также токсичные и канцерогенные диоксины. В «Гринпис» подчеркнули, что сжигание мусора не следует считать утилизацией, поскольку это не вторичное использование отходов, а их термическое уничтожение.

Ранее американские исследователи выяснили, что загрязнение воздуха лишает человека примерно двух лет жизни. По словам специалистов, высокие концентрации микрочастиц PM2,5 в атмосфере оказывают такое же влияние на организм, как курение сигарет, и гораздо более пагубное, чем ВИЧ. Опасности, по оценкам ученых, подвержены 97 процентов населения — они проживают районах, где уровень загрязнения превысил рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) значения.