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Среда обитания

Определена лишающая двух лет жизни угроза для людей

EPIC: средняя продолжительность жизни людей сократилась на два года из-за грязного воздуха

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Постоянное загрязнение воздуха оказалось угрозой для продолжительности жизни людей — на этом фоне она сократилась в среднем на два года во всем мире. К такому выводу пришли исследователи Института энергетической политики при Чикагском университете (EPIC) в докладе «Индекс качества воздуха» (Air Quality Life Index), пишет Reuters.

По словам специалистов, негативное воздействие грязного воздуха на организм человека сопоставимо с курением и намного опаснее, чем ВИЧ. Эксперты использовали данные со спутников о концентрации микрочастиц PM2,5 и определили, что 97 процентов мирового населения проживает в районах, где уровень вредных веществ в атмосфере превышает рекомендуемый.

Исследователи отметили, что жители Южной Азии лишаются около пяти лет жизни из-за смога, а сильнее всего загрязняет воздух Индия — с 2013 года на эту страну приходится около 44 процентов глобальных эмиссий.

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Согласно нормам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в воздухе должно содержаться не более пяти микрограммов PM2,5 на кубический метр. Если во всем мире удастся снизить концентрацию опасных частиц до такого уровня, средняя продолжительность жизни людей, по словам исследователей, увеличится на 2,2 года.

Однако ученые заметили, что загрязнение воздуха зачастую игнорируют как проблему общественного здравоохранения, а исправить ситуацию не получается из-за недостаточного финансирования. Теперь, когда воздействие микрочастиц на жизнь людей стало более очевидным, исследователи надеются, что мировые правительства сделают решение этой проблемы приоритетным в своих кампаниях.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что изменение климата и его катастрофические последствия уже угрожают половине человечества.

Ударная волна
Нина Ташевская
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