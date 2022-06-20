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Медведев напомнил про метод общения с США «ботинком по трибуне ООН»

Зампред СБ Медведев напомнил про метод общения с США «ботинком по трибуне»

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Сейчас у России нет никаких отношений с США, и для Москвы проявлять инициативу в налаживании их «непродуктивно, опасно и смотрится как проявление слабости». Об этом в понедельник, 20 июня, в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, напомнив о другой манере общения с Вашингтоном.

«Кстати, ведь есть и другой проверенный метод общения с Америкой по данной теме — ботинком по трибуне ООН. Когда-то работало…», — заявил он.

Политик добавил, что размораживать отношения с США и вести переговоры сейчас не следует, поскольку, как он отметил, «это вредно для России».

«Пусть сами прибегут или приползут и попросят об этом. И ценят это как особую милость. А иначе это выглядит так: они нам — сплошные мерзости, а мы им — нате, пожалте, ядерную сделку», — подчеркнул Медведев.

Игорь Дмитров
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