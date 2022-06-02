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США пригрозили санкциями против России для торга по ядерному сдерживанию

Госдеп заявил, что США могут использовать санкции против РФ для торга по продлению СНВ-3

Фото: Pixabay

США пригрозили использованием рестрикций против России для торга и продвижения диалога о нераспространении ядерных вооружений. Как заявила профильный помощник главы Госдепартамента Мэллори Стюарт, Соединенные Штаты могут усилить санкционное давление с целью продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на своих условиях, передает РИА Новости.

«Думаю, что для санкций есть разные причины, но, если есть возможность того, чтобы санкции помогли нам вести добросовестный диалог, это было бы полезным их применением», — подчеркнула чиновница.

Мэллори Стюарт указала, что подобный эффект уже достигался в отношении других государств.

Ранее помощник главы Госдепартамента сообщила, что США хотят сохранить ограничения на ядерный арсенал России по СНВ-3, а также ввести лимиты на новые типы оружия, в том числе тактического.

Синдром отмены: Россия


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Марина Совина
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