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Медведев назвал возобновление отношений с США вредным для России

Зампред СБ Медведев назвал возобновление отношений с США вредным для России
Начало событий в новости США пригрозили санкциями против России для торга по ядерному сдерживанию

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Возобновление отношений Москвы и Вашингтона является вредным для России. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Так он отреагировал на вопрос о возможном продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

По словам Медведева, несмотря на то, что отношения двух стран находятся в нулевой точке, размораживать их не следует.

«Нет у нас сейчас никаких отношений с США. Они в точке нуля по Кельвину. И размораживать их сегодня не надо. И переговоры с ними пока вести не надо», — заявил зампред Совбеза.

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Он отметил, что США должны сами ценить возможность отношений с Россией — по мнению Медведева, им следует прибежать или приползти и попросить об этом.

«Непродуктивно, опасно и смотрится как проявление слабости», — описал возможность возобновления переговоров с США зампред Совбеза.

Ранее Госдеп США заявил, что Вашингтон хочет сохранить ограничения на ядерный арсенал России по СНВ-3.

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Валерий Розенберг
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