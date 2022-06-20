Медведев назвал возобновление отношений с США вредным для России
Возобновление отношений Москвы и Вашингтона является вредным для России. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Так он отреагировал на вопрос о возможном продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
По словам Медведева, несмотря на то, что отношения двух стран находятся в нулевой точке, размораживать их не следует.
«Нет у нас сейчас никаких отношений с США. Они в точке нуля по Кельвину. И размораживать их сегодня не надо. И переговоры с ними пока вести не надо», — заявил зампред Совбеза.
Он отметил, что США должны сами ценить возможность отношений с Россией — по мнению Медведева, им следует прибежать или приползти и попросить об этом.
«Непродуктивно, опасно и смотрится как проявление слабости», — описал возможность возобновления переговоров с США зампред Совбеза.
Ранее Госдеп США заявил, что Вашингтон хочет сохранить ограничения на ядерный арсенал России по СНВ-3.