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В России предрекли сокращение дисконта на экспорт нефти в Китай

Аналитик Демидов предрек сокращение дисконта на экспорт российской нефти в Китай

Фото: Florence Lo / Reuters

Дисконт на российскую нефть, поставляемую в Китай, сейчас очень большой, он составляет до одной трети от реальной цены, однако, скорее всего, со временем размер скидок будет сокращаться, убежден международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что Россия стала лидером по поставкам в Китай сырой нефти в мае, экспортировав в страну 8,42 миллионов тонн, и сместив с первого места среди всех экспортеров топлива в КНР Саудовскую Аравию.

«Скидки на российскую нефть сейчас варьируются между 20 и 35 долларами за баррель, но, учитывая, условия поставки, которые добавляют до 6 долларов, так как доставка в текущей ситуации ложится на российскую сторону, реальный дисконт составляет от 30 до 40 долларов. Это очень большой дисконт, но, я считаю, что он со временем будет сокращаться, так как Китай будет выходить из локдауна, и ему потребуется больше нефти. Картина будет более ясной после встречи [президента США Джо] Байдена и принца Мухаммеда [ибн Салмана, главы Саудовской Аравии]», — поделился Демидов.

Ранее сообщалось, что поставки нефти из России в Индию выросли в 31 раз. Как утверждают источники, Москва предложила Дели 30-процентную скидку. Россия, по их словам, принимает платежи в индийских рупиях и в дирхамах ОАЭ.

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Екатерина Смирная
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