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В России задумали льготную ипотеку для отдельных категорий граждан

Минстрой и правительство России захотели создать долгосрочную ипотечную программу

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В России задумали создать долгосрочную ипотечную программу для поддержки отдельных категорий граждан. Об этом сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин, его слова передает ТАСС.

Он отметил, что строительная отрасль нуждается в стабильности. «Ставка 9 процентов — это риск для неисполнения программ ввода жилья в будущем. Поэтому министерство вместе с правительством работает в направлении создания долгосрочной системы формирования льготных тарифов для определенных категорий», — заявил Файзуллин. По словам главы Минстроя, соответствующие решения будут приняты 21 июня во время Госсовета по направлению строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее в июне президент России Владимир Путин предложил изменить ставку по льготной ипотеке. О возможности снизить ставку с 9 до 7 процентов годовых глава государства сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

17 июня Минфин внес на рассмотрение в правительство проект снижения ставки по льготной ипотеке до 7 процентов. Мера призвана улучшить жилищные условия граждан, поддержать строительную сферу и создать дополнительный спрос на недвижимость в стране.

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