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Среда обитания

Московские строители замуровали кота в мосту

Московские строители случайно замуровали кота в конструкцию моста

Фото: Shutterstock

Кот оказался замурован внутри моста в московском Битцевском парке. Строители случайно заперли животное в конструкции, передает издание «Подъем».

Жители столицы приносили коту еду в течение нескольких дней и кормили через щель. В «Мосприроде» сообщили, что рабочие провели срочные работы по вскрытию опоры, чтобы освободить животное. Они обеспечили проход, через который кот по прозвищу Мостик выбрался наружу.

В октябре 2019 года правительство России разработало законопроект, согласно которому окна в подвалы многоквартирных домов должны быть открыты для свободного перемещения кошек. Мера призвана помочь животным, которые часто оказываются замурованными в подвалах или не имеют возможности попасть в здание в холодное время года.

В мае 2020 года замурованным оказался мужчина из подмосковной Балашихи. Пострадавший копал на своем участке колодец, однако кольца постройки внезапно сдвинулись, после чего в шахту начал быстро поступать влажный песок. Спасатели достали россиянина, однако к тому моменту мужчина уже скончался.

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Александра Качан
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