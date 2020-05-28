Россиянин копал колодец и оказался замурован

Россиянин из подмосковной Балашихи копал на своем участке колодец, однако его кольца внезапно сдвинулись. В шахту начал быстро поступать влажный песок, и 68-летний мужчина оказался замурован под землей. Об этом пишет «Московский комсомолец».

ЧП произошло в микрорайоне Салтыковка. Пенсионер обратился в специализированную фирму, чтобы наладить водоснабжение в своем доме. В организации ему подсказали, где купить кольца и предоставили своего сотрудника в качестве помощника. Однако в процессе работ по неизвестной причине что-то пошло не так.

«Мужчина спустился вниз на уровень седьмого кольца и стал подкапывать грунт, чтобы кольца опустились вниз. При этом произошло смещение шестого и седьмого колец относительно остальных пяти. В шахту очень быстро стал поступать влажный песок, мужчина попытался выбраться по лестнице, но его засыпало», — рассказали спасатели.

С помощью спецтехники они разрыли котлован вокруг колодца и по очереди вытащили пять верхних колец. После этого спасатели смогли вытащить мужчину, но он уже скончался. Тело пенсионера было крепко зажато между сместившимися кольцами и лестницей.

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