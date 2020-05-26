Раскрыта стоимость аренды самых дешевых дач под Москвой

В мае 2020-го аренда самой дешевой дачи в окрестностях Москвы обойдется в 34 тысячи рублей в месяц. По такой ставке сдается одноэтажный коттедж общей площадью 45 квадратных метров в километре от МКАД, следует из материалов «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

​Самый дешевый съемный дом обеспечен всеми коммуникациями, в нем есть два санузла, внутри выполнен качественный ремонт, полы подогреваются. В наличии полный набор мебели и бытовой техники. Все коммунальные платежи включены в стоимость найма. От дачи можно за 15 минут добраться общественным транспортом до станций метро «Румянцево» или «Теплый Стан».

Материалы по теме Корону долой Как надежно защитить свой дом от коронавируса

Второе место в списке доступных дач занял лот за 35 тысяч рублей в месяц. Согласно раскрытым данным, это двухэтажный дом площадью 350 квадратных метров на участке в 30 соток в деревне Яковское (100 километров от МКАД). В коттедже есть столовая с русской печью и камином, три спальни, санузел, душ, сауна, бассейн и бильярдная.

На третьем месте — лот со ставкой найма 40 тысяч рублей в месяц. Столько просят за право проживания в двухэтажном коттедже площадью 50 квадратных метров в поселке Быково (18 километров от МКАД). Четвертая и пятая позиции достались объектам за 45 тысяч и 60 тысяч рублей в месяц. Дома расположены в 29 и 50 километрах от МКАД соответственно.

Ранее, в апреле, были обнародованы данные о самых дорогих съемных домах в Подмосковье. Максимальная стоимость аренды частного дома в области — 9,22 миллиона рублей в месяц. По такой ставке предлагается усадьба на Рублево-Успенском шоссе, в коттеджном поселке «Николино». Дом площадью 1,9 тысячи квадратных метров стоит на участке размером 34 сотки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru