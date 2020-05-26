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Раскрыта стоимость аренды самых дешевых дач под Москвой

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Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В мае 2020-го аренда самой дешевой дачи в окрестностях Москвы обойдется в 34 тысячи рублей в месяц. По такой ставке сдается одноэтажный коттедж общей площадью 45 квадратных метров в километре от МКАД, следует из материалов «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

​Самый дешевый съемный дом обеспечен всеми коммуникациями, в нем есть два санузла, внутри выполнен качественный ремонт, полы подогреваются. В наличии полный набор мебели и бытовой техники. Все коммунальные платежи включены в стоимость найма. От дачи можно за 15 минут добраться общественным транспортом до станций метро «Румянцево» или «Теплый Стан».

Второе место в списке доступных дач занял лот за 35 тысяч рублей в месяц. Согласно раскрытым данным, это двухэтажный дом площадью 350 квадратных метров на участке в 30 соток в деревне Яковское (100 километров от МКАД). В коттедже есть столовая с русской печью и камином, три спальни, санузел, душ, сауна, бассейн и бильярдная.

На третьем месте — лот со ставкой найма 40 тысяч рублей в месяц. Столько просят за право проживания в двухэтажном коттедже площадью 50 квадратных метров в поселке Быково (18 километров от МКАД). Четвертая и пятая позиции достались объектам за 45 тысяч и 60 тысяч рублей в месяц. Дома расположены в 29 и 50 километрах от МКАД соответственно.

Ранее, в апреле, были обнародованы данные о самых дорогих съемных домах в Подмосковье. Максимальная стоимость аренды частного дома в области — 9,22 миллиона рублей в месяц. По такой ставке предлагается усадьба на Рублево-Успенском шоссе, в коттеджном поселке «Николино». Дом площадью 1,9 тысячи квадратных метров стоит на участке размером 34 сотки.

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