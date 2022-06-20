Китай успешно испытал систему ПРО

В Минобороны Китая сообщили об успешном испытании системы ПРО

Китай успешно испытал систему противоракетной обороны (ПРО) наземного базирования, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Министерство обороны страны.

«Вечером 19 июня Китай успешно провел испытания системы наземного базирования для перехвата баллистических ракет на среднем участке траектории», — говорится в заявлении китайского военного ведомства.

В Минобороны Китая добавили, что «испытания носят оборонительный характер и не направлены против других стран».

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