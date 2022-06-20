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Атомные подлодки Северного флота применили крылатые ракеты на учениях

Атомные подлодки Северного флота применили ракеты «Калибр» и «Гранит» на учениях

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Атомные подводные лодки (АПЛ) К-560 «Северодвинск» проекта 885 «Ясень» и К-410 «Смоленск» проекта 949А «Антей» применили крылатые ракеты на учениях в Баренцевом море. Подлодки Северного флота (СФ) поразили группу кораблей условного противника ракетами «Калибр» и «Гранит». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СФ.

«Атомные подводные ракетные крейсеры Северного флота нанесли ракетный удар по корабельной группировке условного противника в Баренцевом море. Сложная мишенная позиция, имитирующая отряд десантных кораблей условного противника, была успешно поражена крылатыми ракетами "Калибр" и "Гранит" на удалении около 200 километров», — сообщили в СФ.

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Экипажи подлодок отрабатывали совместную стрельбу с одновременным поражением цели разными типами крылатых ракет, которые обладают различными скоростными и полетными характеристиками.

В пресс-службе отметили, что ракетную стрельбу выполнили успешно. Ракетное оружие подтвердило надежность и заложенные в него характеристики. На флоте добавили, что район стрельб закрыли для гражданского судоходства и полетов авиации.

В январе издание The National Interest назвало российскую АПЛ «Северодвинск» самой совершенной подводной лодкой Военно-морского флота России. Корабль построен из специальных сплавов со сниженной магнитной сигнатурой, которая снижает видимость подлодки.

Синдром отмены: Россия
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Даниил Иринин
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