В США рассказали о самой совершенной подводной лодке России

Подводная лодка К-560 «Северодвинск» проекта 885 «Ясень» остается самой совершенной субмариной Военно-морского флота (ВМФ) России. Обозреватель The National Interest Калеб Ларсон рассказал о преимуществах российской подводной лодки.

Издание напоминает, что в 2018 году подводная лодка «Северодвинск» находилась в Атлантическом океане. Российской субмарине удалось в течение нескольких недель избегать обнаружения. Этому способствовала конструкция К-560. Корабль проекта 885 «Ясень» построен из специальных сплавов, которые отличаются сниженной магнитной сигнатурой. Это снижает видимость К-560 для локаторов противника. Также к преимуществам субмарины относят высокую степень автоматизации, которая позволила сократить экипаж.

Ларсон приводит слова контр-адмирала Военно-морских сил (ВМС) США Дэйва Джонсона, который оценил российскую субмарину. «Я так впечатлен этим кораблем, что попросил Кардерок (отделение Кардерок (Carderock) Центра боевого применения надводных сил ВМС США — прим. "Ленты.ру") построить модель на основе несекретных данных», — отметил Джонсон.

Ранее источники раскрыли дату передачи подводной лодки «Белгород» ВМФ России. Субмарину проекта 09852, которая станет носителем ядерных беспилотников, могут передать в июле.

В декабре Северный флот России сообщил, что гиперзвуковую ракету «Циркон» в ходе испытаний два раза успешно запустили с подводной лодки. Пуски ракеты отрабатывал экипаж атомной подводной лодки «Северодвинск».