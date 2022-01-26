Названа дата передачи ВМФ России носителя оружия «Судного дня»

Атомная подводная лодка (АПЛ) «Белгород» проекта 09852, которая станет носителем ядерных подводных беспилотников «Посейдон», может быть передана Военно-морскому флоту (ВМФ) России 31 июля. Дату передачи российскому флоту носителя оружия «Судного дня» назвал ТАСС, сославшись на два источника.

«Передача АПЛ "Белгород" флоту планируется на лето 2022 года. Предполагается, что это событие может быть приурочено ко Дню ВМФ РФ, который будет отмечаться 31 июля», — сказал первый собеседник.

Второй источник добавил, что «Белгород» будет нести службу на Тихом океане.

В январе генеральный директор завода «Севмаш» Михаил Будниченко в интервью журналу «Завод» сообщил, что строительство атомной подводной лодки специального назначения «Белгород» для ВМФ России находится на завершающем этапе.

В июне 2021 года подводная лодка впервые вышла в Белое море для заводских ходовых испытаний.