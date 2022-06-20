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Аналитик исключил меры по российскому газу в седьмом пакете санкций

Аналитик Демидов исключил меры по российскому газу в седьмом пакете санкций Евросоюза

Фото: Bela Szandelszky / Reuters

В седьмом пакете антироссийских санкций решение по газу с высокой долей вероятности принято не будет, убежден международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее исполняющий обязанности министра иностранных дел Эстонии Андрес Сутть объявил о том, что главы МИД Европейского Союза (ЕС) должны сегодня обсудить седьмой пакет санкций против России, включающий дальнейшие энергетические меры.

«Часть стран, в основном те, которые мало зависят от российских энергоресурсов, будут и далее продвигать повестку введения пошлин на российскую нефть и ограничений на поставку газа. С нефтью, допускаю, что до конца года могут ввести пошлины (в седьмой пакет санкций это вряд ли войдет). По газу решения не будет с высокой долей вероятности», — поделился прогнозом относительно седьмого пакета антироссийских санкций Демидов.

Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов высказал мнение, что страны Евросоюза не готовы к вводу седьмого пакета санкций против Москвы. По его словам, новый список ограничительных мер «может быть только газовым», однако на подобный шаг государства ЕС пока не готовы.

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Екатерина Смирная
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