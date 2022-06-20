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В Пакистане рассказали о шантаже со стороны США

Бывший премьер Пакистана Имран Хан заявил, что США шантажировали страну ради смены режима
Имран Хан

Имран Хан. Фото: Saiyna Bashir / Reuters

США шантажировали Пакистан ради смены режима. Об этом в интервью Sunday Times заявил бывший премьер-министр страны Имран Хан, которому в апреле пакистанский парламент вынес вотум недоверия.

По словам политика, Вашингтон угрожал Исламабаду последствиями в случае отказа отстранить его от должности. «За последние 40 лет наше руководство в основном подчинялось всему, что требовали от нас США», — сказал Хан.

Экс-премьер обвинил американскую администрацию в «имперском высокомерии» и вмешательстве во внутренние дела его страны. Он рассказал, что его критика войны в Афганистане вызвала гнев в Соединенных Штатах. «Американцы никогда не понимали культуру страны или людей, с которыми они имели дело», — заявил он.

Ранее, 9 апреля, 174 депутата проголосовали за вынесение вотума недоверия премьер-министру Имрану Хану на фоне обвинений в неэффективном управлении экономикой. Уже 10 апреля десятки тысяч сторонников бывшего премьера и возглавляемой им партии «Техрик-и-Инсаф» вышли на массовые акции протеста против госпереворота в стране. Протесты прошли во всех крупных городах страны, в том числе в столице Исламабаде​​​.

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Анжелика Бережная
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