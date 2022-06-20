США заподозрили в желании решить кризис с зерном руками арабов и евреев

Эксперт «Валдая» Эль-Шейх: США хотят решить кризис с зерном руками арабов и евреев

Кризис, связанный с российской спецоперацией на Украине и проблемами с поставками зерна, создает новые условия для кооперации между арабами и евреями. Эксперт клуба «Валдай», член Египетского совета по международным делам Нурхан Эль-Шейх подозревает, что Израиль и арабские страны могут сформировать новый Ближний Восток, к которому будут иметь отношение и США. Таким мнением Эль-Шейх поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

По мнению Эль-Шейх, США хотят решить ряд острых проблем руками арабских и израильских партнеров. Например, Израиль и ближневосточные страны готовы «прийти на помощь» Евросоюзу в энергетической сфере: так, еще 15 июня ЕС, Египет и Израиль подписали соглашение об экспорте газа. Кроме того, США и Израиль координируют свои действия в регионе в рамках работы Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

О намерении Израиля помочь Европе с поставками газа стало известно в начале апреля, когда израильская сторона указывала, что готова сделать все возможное для решения европейских энергетических проблем, возникающих на фоне неопределенности с поставками газа из России.