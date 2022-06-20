Появилось видео наезда такси на переходивших дорогу людей в Москве

В сети появилось видео с наездом такси на людей, переходивших дорогу в Москве

В сети появилось видео с моментом наезда такси на толпу людей, которые находились на пешеходном переходе в Москве. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал столичного департамента транспорта.

На кадрах видно, как автомобиль сбивает нескольких человек, которые переходили дорогу, после чего проезжает еще пару метров и останавливается.

О происшествии на Боровском шоссе в Москве стало известно ранее в этот же день. По данным Telegram-канала «112», в результате ДТП пострадали пять человек, им оказывается помощь. Согласно предварительной версии, таксист проехал на красный свет.

Ранее в Челябинской области на трассе М-5 произошла авария с участием фуры и туристического автобуса. В момент столкновения в салоне автобуса находились 41 пассажир и два водителя. В результате ДТП пострадал 13-летний россиянин.