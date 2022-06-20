Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Появилось видео наезда такси на переходивших дорогу людей в Москве

В сети появилось видео с наездом такси на людей, переходивших дорогу в Москве

В сети появилось видео с моментом наезда такси на толпу людей, которые находились на пешеходном переходе в Москве. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал столичного департамента транспорта.

На кадрах видно, как автомобиль сбивает нескольких человек, которые переходили дорогу, после чего проезжает еще пару метров и останавливается.

О происшествии на Боровском шоссе в Москве стало известно ранее в этот же день. По данным Telegram-канала «112», в результате ДТП пострадали пять человек, им оказывается помощь. Согласно предварительной версии, таксист проехал на красный свет.

Ранее в Челябинской области на трассе М-5 произошла авария с участием фуры и туристического автобуса. В момент столкновения в салоне автобуса находились 41 пассажир и два водителя. В результате ДТП пострадал 13-летний россиянин.

Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Аксенов раскрыл подробности ударов ВСУ по буровым платформам в Крыму
Мужчина избил подростков в подмосковной электричке из-за пирсинга
Эстонцам запретят привозить из России водку и стулья
Глава Крыма рассказал об эвакуации людей после удара ВСУ по буровым платформам
Европейские компании захотели массово уйти из Китая
Россиянкам раскрыли среднюю цену выпускного платья
Умер российский депутат из мема «Время затянуть потуже пояса!»
Стало известно о состоянии Горбачева
Избившего за пирсинг пассажиров электрички под Истрой объявила в розыск полиция
Социолог назвал последствия транзитной блокады Калининграда для России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.