Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Москве таксист въехал в толпу людей на пешеходном переходе

Водитель такси въехал в толпу людей на на пешеходном переходе на Боровском шоссе в Москве

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Водитель такси въехал в толпу людей на пешеходном переходе на Боровском шоссе в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

По данным издания, пострадали пять человек. По предварительной версии, мужчина проехал на красный свет и наехал на пешеходов.

Сейчас сотрудники полиции выясняют другие обстоятельства случившегося. Пострадавшим пешеходам начали оказывать медицинскую помощь.

Ранее в деревне Шараповка в Подмосковье водитель на BMW сбил переходивших дорогу мать с ребенком. У женщины врачи диагностировали закрытый перелом шейки бедра и черепно-мозговую травму, восьмилетняя девочка получила тупую травму живота.

Сотрудники полиции организовали проверку.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Глава Крыма сообщил об ударе ВСУ по российским буровым платформам
Рада поддержала ратификацию Стамбульской конвенции о борьбе с насилием
Сын Жириновского отреагировал на слухи о конфликте с отцом
Замминистра заступился за «нахлобучивших» государство металлургов
В Казахстане назвали угрозой украденное во время протестов оружие
Пытавшийся сжечь челябинского дачника грабитель предстанет перед судом
В Москве таксист въехал в толпу людей на пешеходном переходе
В МИД ответили на блокаду Калининградской области со стороны Литвы
Стали известны новые подробности обстрела российского поселка со стороны Украины
Польше предрекли распаковку угольных шахт вслед за ФРГ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.