В Подмосковье водитель на BMW сбил мать с ребенком

В деревне Шараповка в Подмосковье водитель на BMW сбил переходивших дорогу мать с ребенком

В деревне Шараповка в Московской области россиянин за рулем BMW сбил мать с восьмилетним ребенком, которые переходили дорогу. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, у матери ребенка врачи диагностировали закрытый перелом шейки бедра и черепно-мозговую травму, восьмилетняя девочка получила тупую травму живота. Двух пострадавших госпитализировали.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства ДТП и работают на месте аварии.

Ранее в городе Кингисепп Ленинградской области автомобиль сбил троих несовершеннолетних пешеходов, которые переходили дорогу по зебре. Одну из пострадавших доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом бедра.