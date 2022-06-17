В Подмосковье водитель на BMW сбил мать с ребенком
В деревне Шараповка в Подмосковье водитель на BMW сбил переходивших дорогу мать с ребенком
В деревне Шараповка в Московской области россиянин за рулем BMW сбил мать с восьмилетним ребенком, которые переходили дорогу. Об этом стало известно РЕН ТВ.
По данным телеканала, у матери ребенка врачи диагностировали закрытый перелом шейки бедра и черепно-мозговую травму, восьмилетняя девочка получила тупую травму живота. Двух пострадавших госпитализировали.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства ДТП и работают на месте аварии.
Ранее в городе Кингисепп Ленинградской области автомобиль сбил троих несовершеннолетних пешеходов, которые переходили дорогу по зебре. Одну из пострадавших доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом бедра.
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