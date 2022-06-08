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Россиянин сбил троих переходивших дорогу школьников

В Ленинградской области водитель сбил троих переходивших дорогу школьников

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В городе Кингисепп Ленинградской области автомобиль сбил троих несовершеннолетних пешеходов, переходивших дорогу. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, трое 16-летних школьников переходили дорогу по пешеходному переходу. Одну из пострадавших доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом бедра.

Двух пострадавших школьников отправили на амбулаторное лечение. Предварительно, за рулем автомобиля был 26-летний мужчина, которого привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД пять раз.

«Сбили троих подростков. Которые пошли, не удостоверившись в своей безопасности. Водитель был ослеплен из-за солнца», — рассказал очевидец аварии в местной группе во «ВКонтакте».

Ранее в Саратовской области водитель ВMW сбил школьников 13 и 14 лет, которые катались на электросамокате. Обоих подростков в состоянии средней тяжести доставили в больницу, за рулем иномарки находился 48-летний россиянин.

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Анастасия Шейкина
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