В российском городе BMW сбил школьников на электросамокате

В Балаково Саратовской области водитель BMW сбил двух школьников на электросамокате

В Балаково Саратовской области водитель BMW сбил школьников 13 и 14 лет, которые катались на электросамокате. О происшествии в российском городе сообщает портал SaratovNews.

Все произошло днем в пятницу, 20 мая, возле жилого дома на набережной Леонова. За рулем иномарки находился 48-летний местный житель. Россиянин не заметил двух детей, катавшихся на одном электросамокате.

В Минздраве Саратовской области уточнили, что обоих школьников в состоянии средней тяжести доставили в больницу, пишет «Интерфакс».

Ранее в Красноярске водитель BMW на огромной скорости сбил переходившую по зебре 12-летнюю школьницу. На опубликованных в сети кадрах видно, что россиянка перебегает дорогу. В этот момент на большой скорости школьницу сбивает иномарка. Bодитель останавливается только после перекрестка.