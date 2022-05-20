Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В российском городе BMW сбил школьников на электросамокате

В Балаково Саратовской области водитель BMW сбил двух школьников на электросамокате

Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ

В Балаково Саратовской области водитель BMW сбил школьников 13 и 14 лет, которые катались на электросамокате. О происшествии в российском городе сообщает портал SaratovNews.

Все произошло днем в пятницу, 20 мая, возле жилого дома на набережной Леонова. За рулем иномарки находился 48-летний местный житель. Россиянин не заметил двух детей, катавшихся на одном электросамокате.

В Минздраве Саратовской области уточнили, что обоих школьников в состоянии средней тяжести доставили в больницу, пишет «Интерфакс».

Ранее в Красноярске водитель BMW на огромной скорости сбил переходившую по зебре 12-летнюю школьницу. На опубликованных в сети кадрах видно, что россиянка перебегает дорогу. В этот момент на большой скорости школьницу сбивает иномарка. Bодитель останавливается только после перекрестка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Командир бригады ВСУ Волына покинул «Азовсталь» и сдался в плен
Во Франции объявили состав нового правительства
На Дальнем Востоке в коробках из-под соли для ванн обнаружили наркотики
В Госдуме ответили на слова об отказе России вступить в НАТО в 90-х
В Швеции сняли украинский флаг со здания посольства Литвы
Жительница Подмосковья выдумала интим-магазин и обогатилась
Нурмагомедов оценил вероятность проведения боя Федора Емельяненко
Австрия раскрыла план оплаты российского газа
В российском городе BMW сбил школьников на электросамокате
Порошенко предложил перекрыть нефтепровод «Дружба»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.